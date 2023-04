L'Italie annonce l'évacuation de Suisses du Soudan

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a annoncé dimanche l'évacuation de plusieurs Suisses du Soudan, pays africain en guerre. L'armée italienne va faire sortir environ 200 civils du pays, dont des citoyens helvétiques, a-t-il déclaré.

'Nous avons contacté un par an les 140 Italiens présents au Soudan, nous faisons le possible et l'impossible pour garantir leur sécurité', a déclaré Antonio Tajani dimanche sur la chaîne publique Rai3.

'D'ici quelques heures, d'ici cette nuit nous l'espérons, tous ceux qui le souhaitent seront mis en sécurité', a-t-il ajouté. Les dirigeants des parties en guerre au Soudan auraient donné les garanties de sécurité adéquates pour la période d'évacuation.

Les 140 citoyens italiens doivent être évacués, a précisé le ministre italien. L'opération concerne également des membres de la nonciature apostolique, l'ambassade du Saint-Siège au Soudan. Le point de rencontre est l'ambassade, qui est pleinement opérationnelle. Il n'a pas précisé le nombre de Suisses évacués.

Les avions ont décollé

Deux avions de transport de type C-130 ont décollé à 13h55 (heure suisse) de Djibouti, un pays d'Afrique de l'Est, en direction de Khartoum, la capitale du Soudan, a déclaré le ministre de la défense Guido Crosetto, cité par des agences italiennes.

Des unités spéciales de l'armée italienne et des carabiniers se trouvent notamment à bord. Ils doivent assurer la sécurité à l'aéroport de Khartoum, en proie aux combats.

Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), une centaine de Suisses se trouvent au Soudan. Les autorités helvétiques n'ont pour l'instant pas pris position sur l'évacuation de dimanche.

