L'H-JU veut construire un nouvel hôpital de soins aigus

Un nouvel hôpital verra le jour dans le canton du Jura. A l'occasion de son 20e anniversaire, l'Hôpital du Jura (H-JU) a confirmé mardi le lancement de ce projet qui doit permettre de garantir le maintien d'un établissement de soins aigus dans le canton.

Les dirigeants de l'hôpital se sont fixés pour objectif stratégique de pérenniser le site de soins aigus situé à Delémont avec à la clé d'importants investissements. La solution de construire un nouvel établissement a été préférée à celle de rénover les infrastructures actuelles.

'C'est avec une forte conviction que nous lançons ce projet, persuadés de la raison d'être d'un hôpital public de soins aigus entre Bâle et Bienne et situé à Delémont', soulignent dans un communiqué les dirigeants de l'établissement hospitalier.

Les études comparatives ont en effet clairement montré que la variante la plus économique et la plus efficiente était celle d'une nouvelle construction. Les bâtiments actuels sont vieillissants et ne répondent plus aux besoins et attentes des patients et du personnel.

'Le conseil d'administration a pris fermement et à l'unanimité la décision de partir avec un nouvel hôpital', a indiqué à Keystone-ATS le chargé de communication Olivier Guerdat. Pour l'H-JU, il s'agit d'un projet d'importance pour l'Arc jurassien. Selon le calendrier, cet établissement devrait entrer en service en 2029/2030.

Emplacement près de la gare

Avec des surfaces modulables et fonctionnelles, ce nouvel hôpital permettra de s'adapter en permanence à l’évolution de la médecine, aux méthodes de prise en charge des patients et aux processus de soins, souligne l'H-JU. Sa localisation aux abords de la gare permet aussi une excellente accessibilité.

Grâce à la convention signée avec la Ville de Delémont en août 2021, 12'000 m2 ont été réservés pour construire ce nouvel hôpital au sud de la gare, avec une réserve de 10'000 m2 pour une extension future. Ces terrains situés dans une zone en plein développement sont réservés pour une durée de cinq ans.

Un modèle de financement public-privé a été retenu. Un investisseur financera le bâtiment, tandis que l’H-JU signera un contrat de bail de longue durée. L'établissement financera de manière autonome les équipements médicaux et exploitera le nouvel hôpital. Ce partenariat suscite l'intérêt de plusieurs investisseurs, relève l'H-JU.

