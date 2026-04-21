L'Euro Millions fait trois nouveaux millionnaires

L'Euro Millions a fait trois heureux gagnants mardi qui ont chacun empoché 44,27 millions de ...
L'Euro Millions fait trois nouveaux millionnaires

L'Euro Millions fait trois nouveaux millionnaires

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'Euro Millions a fait trois heureux gagnants mardi qui ont chacun empoché 44,27 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 13, 16, 29, 40 et 47 et les étoiles 3 et 4.

Les billets gagnants ont été validés en Grande-Bretagne et en France. Lors du prochain tirage vendredi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

/ATS
 

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