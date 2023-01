L'Espagne souhaite réexporter du matériel de guerre suisse

L'Espagne aimerait réexporter vers l'Ukraine du matériel de guerre suisse. Elle a déposé lundi auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) une demande officielle pour deux canons antiaériens de 35 mm, a appris mardi Keystone-ATS.

Le Conseil fédéral a décidé en juin 2022 que les réexportations de matériel de guerre devaient être refusées si le pays de destination était impliqué dans un conflit armé international. C'est le cas pour l'Ukraine et la Russie, écrit le Seco. Celui-ci estime donc qu'il n'est probablement pas possible d'approuver la demande espagnole. Il va cependant l'examiner et y répondre officiellement.

/ATS