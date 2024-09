L'Eglise catholique-chrétienne de Suisse ordonne son nouvel évêque

Le nouvel évêque de l'Eglise catholique-chrétienne de Suisse, Frank Bangerter, a été solennellement ordonné samedi à Berne. Des membres du synode national, des laïcs et de nombreux dignitaires étrangers ont participé à la cérémonie en l'église Saint-Pierre et Paul.

Les évêques de la Conférence internationale des évêques vieux-catholiques étaient notamment présents, a indiqué l'Eglise catholique-chrétienne de Suisse dans un communiqué. Parmi eux figuraient le consécrateur principal, l'archevêque Bernd Wallet d'Utrecht (NL), et les co-consécrateurs, les évêques allemands Matthias Ring et Maria Kubin.

Plusieurs conseillers d'Etat, évêques et personnes représentant d'autres Eglises 'amies' avaient également été invités. Le siège épiscopal était vacant depuis le retrait d'Harald Rein en novembre dernier, après un mandat de quatorze ans.

Pour une Eglise courageuse

Le curé zurichois Frank Bangerter, 61 ans, avait été élu en mai par le synode national. Il avait fallu six tours de scrutin pour le départager des deux autres candidats.

'L'Eglise catholique chrétienne a deux acquis, l’ordination des femmes et le mariage pour tous, que je considère comme un potentiel indiscutable', avait alors déclaré celui qui vit à Granges (SO) avec son partenaire de longue date.

'Nous pouvons et voulons exprimer encore davantage que nous sommes une Eglise ouverte et libérale dans la tradition catholique. Nous sommes proches de la vie, nous n’excluons pas les personnes qui sont divorcées, nous reconnaissons la diversité, en termes d’orientation sexuelle et de modes de vie', avait-il ajouté.

A la fin 2023, l'Eglise catholique-chrétienne de Suisse comptait plus de 12'000 membres répartis dans 28 paroisses.

/ATS