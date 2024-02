L'Ecole hôtelière de Lausanne fermée après des cas de rougeole

Le campus de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) restera fermé jusqu'au 18 février. En cause: plusieurs cas de contaminations à la rougeole.

Six étudiants en tout cas ont été atteints par la maladie et une vingtaine d'autres ont présenté des symptômes depuis la mi-janvier. 'Nous avons la responsabilité de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour limiter une éventuelle propagation, et après une réflexion approfondie, la fermeture du campus s'avère être la meilleure garantie pour y parvenir', annonce vendredi le patron du groupe EHL, Markus Venzin, dans un message publié sur le site internet de l'école.

/ATS