L'Ajoie célèbre le cochon avec la fête de la Saint-Martin

L'Ajoie vit ce week-end au rythme de la Saint-Martin, cette manifestation dédiée à la célébration du cochon. Fêtards ou amateurs de traditions, ils sont nombreux à se presser dans les restaurants ou les halles de gymnastiques pour déguster la dizaine de plats.

A Chevenez, un village de Haute-Ajoie considéré comme la capitale autoproclamée de la Saint-Martin, un souper spectacle rassemble dans une ambiance festive plusieurs centaines de convives dans la halle polyvalente. Cette célébration du cochon-roi est en rupture avec les standards d'une société prônant une alimentation saine.

Le coup d'envoi de la fête de la Saint-Martin a été donné vendredi avec la 27e édition du traditionnel marché de Porrentruy. Plusieurs milliers de visiteurs vont déambuler jusqu'à lundi entre les plus de 50 cabanons occupés par des artisans des métiers de bouche et de l'artisanat.

Le succès de cette manifestation illustre un besoin de se retrouver et de partager une forme de convivialité. Il s'agit de déguster un produit authentique avec une identité régionale. Depuis quelques années, les différentes marches gourmandes de Saint-Martin, qui s'étalent sur plusieurs week-ends, ont également la cote.

Le menu varie selon les traditions et les restaurants. Mais pour les inconditionnels de la fête, il doit comprendre le bouillon, la gelée de ménage, le boudin à la crème, les atriaux et saucisses à rôtir, le rôti de porc avec röstis, la choucroute garnie avec jambon, lard et saucisses, les striflates et le gâteau à la crème, le totché.

