L'ASIN va relancer la campagne pour l'initiative de limitation

L’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) entend relancer début août sa campagne en faveur de l'initiative de limitation. Pour elle, ce texte garde de 'bonnes chances' d'être adopté par le peuple le 27 septembre prochain.

Lancée par l'UDC et l'ASIN, l'initiative 'pour une immigration modérée' devait initialement passer le 17 mai devant le peuple. La votation a été reportée au 27 septembre en raison de la crise du coronavirus.

Ce report constitue un véritable défi, a souligné l'ASIN jeudi lors d'une conférence de presse à Berne. L'extension de la campagne nécessite en effet plus de ressources financières et le coronavirus rend l'organisation d'actions plus difficile.

Environ un million de brochures et de dépliants ont entretemps été distribués et la livraison d'affiches à mettre individuellement en place a 'augmenté massivement'.

L'ASIN avait entamé sa campagne mi-février, présentant ses principaux arguments contre la libre circulation des personnes avec l'Union européenne, affirmant que cette dernière conduit la Suisse à 'l'étouffement'. L'organisation a répété ses arguments jeudi.

Les représentants de l'UDC et de l'ASIN ont affirmé vouloir axer leur campagne sur les 'pour': pour des logements moins chers dans les villes, la sécurité des revenus des citoyens de plus de 50 ans, la protection des assurances sociales, la préservation des infrastructures, la protection de la nature et de l'espace culturel et 'la préservation de nos bonnes moeurs, des traditions et de la sécurité', notamment.

