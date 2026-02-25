L'A9 fermée entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) direction Valais

L'autoroute A9 est fermée mercredi après-midi entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) en direction ...
Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L'autoroute A9 est fermée mercredi après-midi entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) en direction du Valais en raison d'un accident de la circulation. Un poids lourd est impliqué, son conducteur est légèrement blessé.

L'incident nécessite de déployer d'importants moyens pour le dépannage du véhicule, a indiqué la police cantonale, contactée par Keystone-ATS. L'autoroute a été fermée et une déviation a donc été mise en place dès 13h00 environ. La perturbation devrait durer plusieurs heures.

L'accident s'est déroulé peu avant midi sur le territoire communal de Bex. Le poids lourd est le seul véhicule impliqué.

/ATS
 

