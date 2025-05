Karin Keller-Sutter assistera à l'intronisation du pape Léon XIV

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter se rendra à Rome dimanche, pour assister à l'intronisation du pape Léon XIV. Après l'élection du nouveau souverain pontife jeudi dernier, elle l'avait déjà félicité au nom du Conseil fédéral.

La St-Galloise espère que le pontificat qui débute favorisera la compréhension entre les peuples et renforcera la justice, a indiqué mardi le Département fédéral des finances (DFF). 'A une époque où des valeurs comme la paix, la solidarité et le dialogue sont plus importantes que jamais, l'autorité spirituelle du pape est un phare pour des millions de personnes', a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Les relations et l'histoire entre la Suisse et le Vatican ont traversé les siècles, a rappelé le DFF, donnant pour exemple la Garde suisse pontificale, chargée depuis 1506 de la sécurité du chef de l'Eglise catholique. En 2022, l'ouverture à Rome d'une ambassade de Suisse permanente auprès du Saint-Siège a permis d'intensifier les contacts.

