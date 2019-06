Jusqu'à 38 degrés attendus mercredi en Suisse

La nuit de mardi à mercredi aura été tropicale en Suisse. Dans les grandes villes, mais aussi dans certains endroits en montagne, le thermomètre n'est pas descendu sous la barre des 20 degrés.

Il a fait particulièrement doux en montagne. Même à 2000 mètres d'altitude, les températures ont dansé avec la barre des 20 degrés, selon le service météorologique privé Meteonews. La nuit de mercredi à jeudi devrait être encore plus chaude.

La nuit dernière, le mercure n'est pas descendu en-dessous de 24,2 degrés à Lugano et 24,1 à Vevey. Sur le Balmberg à 1083 mètres d'altitude dans le Jura soleurois, il a fait 22,4 degrés au plus frais de la nuit et 21,6 au Chaumont à 1130 mètres d'altitude, au-dessus du lac de Neuchâtel. A près de 2000 mètres, le record a été atteint au Maschgenkamm / Flumserberge dans le canton de St-Gall avec 20,2 degrés.

Se baigner en Suisse centrale

Pour les personnes qui choisiraient de se rendre en Suisse centrale, rien ne s'oppose au plaisir de la baignade. Selon la commission de surveillance du lac des Quatre-Cantons (AKV), 62 lacs dans les cantons d'Uri, Schwyz, Ob- et Nidwald ainsi que Lucerne offrent une eau de qualité irréprochable.

/ATS