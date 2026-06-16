Jugé à Bâle pour diffamation contre la directrice de l'OFSP

Un Allemand de 62 ans est jugé mardi devant le tribunal pénal de Bâle pour discrimination et ...
Jugé à Bâle pour diffamation contre la directrice de l'OFSP

Jugé à Bâle pour diffamation contre la directrice de l'OFSP

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Un Allemand de 62 ans est jugé mardi devant le tribunal pénal de Bâle pour discrimination et incitation à la haine. Il est accusé d'avoir envoyé de nombreux messages antisémites visant notamment la directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), Anne Lévy.

L'accusé, qui souffre de schizophrénie paranoïde, a été dispensé de comparaître. Le ministère public bâlois lui reproche des faits de discrimination, d'incitation à la haine, de diffamation et d'injures. Il aurait aussi diffusé des théories du complot et des propos négationnistes par courriel.

Selon l'acte d'accusation, le prévenu aurait cherché à 'rabaisser ou à diffamer systématiquement' des personnes en raison de leur religion et s'en est aussi pris à Anne Lévy. La directrice de l'OFSP, ainsi que la communauté israélite de Bâle sont notamment partie civile.

Le parquet a requis mardi une peine privative de liberté ferme de 15 mois, à suspendre au profit d'une thérapie en milieu hospitalier. La défense a plaidé l'irresponsabilité pénale.

/ATS
 

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