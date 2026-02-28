Journée des malades: « Ne laissons personne seul », dit Guy Parmelin

La Journée annuelle des malades, ce dimanche, est placée sous la devise 'autodéterminés et impliqués'. Les organisateurs et le président de la Confédération Guy Parmelin soulignent l'importance du soutien des proches pour surmonter un problème de santé.

Dans son discours, le président de la Confédération souligne que l'autonomie 'est une valeur centrale de notre société', y compris pour gérer une période de maladie dans la dignité. Guy Parmelin encourage les patients à échanger au sein de groupes d'entraide, afin de recevoir du soutien et de l'orientation.

'Soyons attentifs. Allons les uns vers les autres. Ne laissons personne seul', enjoint-il à la fin de son discours. 'L’autonomie donne de la dignité. Être intégré donne de la force. Si nous rendons ces deux choses possibles – dans nos familles, chez nos voisins, dans notre société –, alors nous offrons plus qu'une simple aide. Nous offrons de l'humanité', déclare-t-il.

Des concerts, la remise de cadeaux dans les EMS et des services religieux sont prévus dans le cadre de cette journée.

/ATS