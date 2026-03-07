Journée des femmes: contre les guerres impérialistes, à Lausanne

Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel du collectif de la Grève féministe Vaud pour manifester 'contre les guerres impérialistes' samedi à Lausanne. La mobilisation s'est tenue à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars.

'Face aux politiques austéritaires qui détruisent nos vies et financent les guerres impérialistes': à l'appel de ce slogan, les manifestantes et manifestants avaient rendez-vous vers la Cathédrale dès 14h30. L’esplanade a peu à peu pris des couleurs et accueilli discours et slogans chantés.

“Pas de féminisme sans anti-militarisme. Pas de paix sans justice sociale', s’est exclamée une membre du collectif. “Soutien à tous les peuples qui résistent”, s’est alignée une autre manifestante.“Nous affirmons qu’une autre vision du monde est possible: féministe, écologiste, sociale, antimilitariste, anticoloniale et internationaliste”, résume le tract distribué.

Le cortège teinté de violet est parti peu avant 15h40 en direction du Pont Bessières, puis de l’esplanade de Montbenon.

/ATS