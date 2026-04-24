Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ne se représentent pas

Les conseillers d'Etat fribourgeois Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ne brigueront pas un ...
Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ne se représentent pas

Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ne se représentent pas

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les conseillers d'Etat fribourgeois Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ne brigueront pas un nouveau mandat, a annoncé vendredi la Chancellerie d'Etat. Il y aura donc un important renouvellement au Conseil d'Etat fribourgeois lors des élections en novembre.

Jean-Pierre Siggen est membre de l’exécutif cantonal depuis 2013. L'élu centriste a dirigé deux départements: la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport puis aujourd'hui la Direction des finances.

'Après sept années au Grand Conseil et treize au Conseil d’Etat, j’estime aujourd’hui que le moment est venu de passer le relais', explique le conseiller d'Etat dans une lettre publiée par la Chancellerie d'Etat.

Quant à Olivier Curty, il a décidé de se mettre à disposition de son parti pour les élections au Conseil national de 2027. Dans un souci de transparence, le centriste explique qu'il renonce donc à briguer un nouveau mandat au Conseil d’Etat.

Le socialiste Jean-François Steiert a lui déjà annoncé qu'il ne briguait pas nouveau mandat.

/ATS
 

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