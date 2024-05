Jans défend la procédure express auprès des communautés de l'asile

Le conseiller fédéral Beat Jans a défendu jeudi au 9e symposium suisse sur l'asile le bien-fondé de la procédure d'asile express introduite pour les demandes qui ont peu de chances d'aboutir. Cette mesure est appliquée dans toute la Suisse 'depuis quelques jours'.

'Cela devrait être une bonne nouvelle pour nous tous', a plaidé le ministre du Département fédéral de justice et police (DFJP) devant les participants du symposium qui regroupe les communautés de l'asile pendant deux jours à Berne.

Car traiter en 24 heures les demandes d'asile de réfugiés dont les chances de succès sont minces 'nous aide à nous concentrer sur ceux qui ont réellement besoin d'aide et permet de sortir un peu le domaine de l'asile de la ligne de mire politique', a poursuivi le Bâlois.

Lors de sa visite au centre fédéral d'asile de Boudry (NE) en mars, M. Jans avait promis que cette mesure testée à Zurich dans le cadre d'un projet-pilote serait appliquée sur le site neuchâtelois 'd'ici la fin avril'. Sollicité, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a précisé que cette mesure est en place depuis fin avril dans les six centres ayant une fonction de procédure, à savoir, outre Zurich et Boudry, ceux de Berne, Altstätten (SG), Chiasso (TI) et Bâle.

