Jaman (VD): 250 sauveteurs réunis pour parfaire leur pratique

Quelque 250 sauveteurs du monde entier se sont réunis mercredi à Jaman (VD) pour parfaire leurs bonnes pratiques du sauvetage en montagne. Au menu, des ateliers sur les secours au sol et dans les airs, sur la médecine alpine d'urgence et l'activité de maître-chien.

Le congrès de la Commission internationale du sauvetage alpin qui accueille des sauveteurs de tous les pays montagneux est organisé cette année par le Secours alpin romand (SARO). 'L'objectif de cette journée est un échange de compétences entre les différentes nations sur les techniques, le matériel et l'expérience des missions de sauvetage en montagne', a expliqué son président Christian Reber à Keystone-ATS.

Au total, 500 sauveteurs ont participé à cette journée, dont 250 à la démonstration technique sur les hauts de Montreux, à Jaman. L'autre partie du congrès s'est déroulée au Centre des congrès avec des présentations sur écran dans le domaine des interventions médicalisées. Notamment sur la prise en charge spécifique du patient et du polytraumatisé en montagne, a souligné M. Reber.

Sur le terrain

A Jaman, les sauveteurs ont notamment pu assister à des démonstrations de recherche de personnes à l'aide de trois hélicoptères et d'une équipe de sauveteurs canins. Et même à des interventions de spéléologie.

Se tenir au courant des nouveautés et partager des connaissances dans un même lieu, tout cela nourrit une seule et unique ambition: améliorer continuellement le secours alpin dans l'objectif de sauver des personnes en danger, a résumé pour sa part Claude Gavillet, chef des secours de la station de Montreux et organisateur de la journée, cité dans un communiqué.

Aujourd'hui, les évolutions de la technologie et du matériel, ainsi que tout un panel d'outils numériques profitent au patient, a poursuivi le président du SARO. D'autant que de plus en plus de monde fréquente la montagne, notamment depuis le Covid-19, ce qui entraîne davantage d'interventions.

/ATS