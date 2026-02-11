Jacques Moretti va devoir faire face aux questions des avocats

Jacques Moretti est auditionné par la justice valaisanne, ce mercredi. Pour le gérant du bar ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Jacques Moretti est auditionné par la justice valaisanne, ce mercredi. Pour le gérant du bar 'Le Constellation', dont l'incendie a fait 41 morts et 115 blessés, il s'agit de sa troisième audition, la deuxième comme prévenu.

Les 9 et 20 janvier derniers, le ressortissant corse avait dû répondre aux questions du pool de procureures en charge de l'affaire. Il avait pu donner sa version des faits. Ce mercredi, Jacques Moretti est confronté à plusieurs dizaines d'avocats de victimes, le Ministère public ayant choisi de leur donner du temps pour qu'ils puissent poser leurs questions.

Cette audition, prévue toute la journée, doit également permettre de confronter le gérant aux déclarations de ces derniers jours, de l'actuel et de l'ancien chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana.

Convoqué pour 09h30, Jacques Moretti, accompagné de son épouse Jessica, est arrivé vers 09h15, par une porte latérale du campus Energypolis à Sion, lieu de son audition. Il n'a fait aucune déclaration aux journalistes présents.

/ATS
 

