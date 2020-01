JOJ: grave accident lors des préparatifs à la cérémonie d'ouverture

Les préparatifs à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne (JOJ) ont été entachés d'un grave accident. Une artiste patineuse se trouve entre la vie et la mort après avoir été victime d'une chute de cinq mètres sur la patinoire de Malley.

L'accident s'est produit mardi vers 17h30, alors que cette acrobate était suspendue au-dessus de la glace pour un numéro. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, cette patineuse russe de 35 ans domiciliée en Allemagne a subitement perdu l'équilibre et chuté, explique mercredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

'Le système n'a pas lâché, c'est bien la patineuse qui a été déséquilibrée', a précisé la porte-parole de la police Olivia Cutruzzolà, contactée par Keystone-ATS. Une enquête étant en cours, elle n'a pas encore pu dire si la malheureuse était attachée ou non lors de son numéro.

Les investigations sont menées par les gendarmes de la région Lausanne, en collaboration avec leurs collègues spécialistes de montagne et les enquêteurs de la police scientifique. 'Elles doivent permettre d'établir les causes, les circonstances et les éventuelles responsabilités dans cet accident', note la police vaudoise.

Cérémonie maintenue

La cérémonie d'ouverture des JOJ, programmée jeudi soir dans cette même patinoire de Malley, est maintenue. 'Les répétitions ont été interrompues mardi immédiatement après l'accident. Mais elles ont repris normalement mercredi, et la cérémonie se tiendra comme prévu jeudi', a expliqué Greg Curchod, responsable de la communication des JOJ. Des discussions étaient mercredi en cours pour déterminer comment adapter la partie du spectacle où intervenait la victime.

'Nous sommes attristés par cet accident. C'est un événement très regrettable qu'on aurait voulu ne pas vivre', a ajouté le porte-parole. 'Nous sommes en pensée avec l'artiste, dont nous suivons l'évolution de l'état de santé'. La patineuse a été acheminée au CHUV en ambulance. Elle y est hospitalisée.

Emotion

Dans une courte déclaration officielle, les JOJ et le Comité International Olympique (CIO) indiquent qu'ils ont appris cet accident 'avec émotion'. Ils adressent 'tous leurs voeux de prompt rétablissement à la jeune femme'.

Les JOJ Lausanne 2020 se tiennent du 9 au 22 janvier. Quelque 1880 athlètes, âgés de 15 à 18 ans, y participent. Les compétitions auront lieu sur huit sites à Lausanne, Villars, Leysin, Les Diablerets, Champéry (VS), St-Moritz (GR), les Rousses (F) ainsi qu'à la vallée de Joux. La Vaudoise Arena, où s'est produit l'accident, accueillera notamment le hockey sur glace.

/ATS