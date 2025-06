« J'étais la toute première »: la rockeuse Suzi Quatro a 75 ans

Avec des tubes comme 'Can the Can' et 'Stumblin' In', Suzi Quatro est devenue une star mondiale en chantant et en jouant de la basse. La musicienne américaine fête mardi ses 75 ans et continue de jouer du rock.

Petite fille, Suzi Quatro a vu Elvis Presley introduire le rock'n'roll à la télévision dans les années 1950. 'Je me suis alors dit que je ferais la même chose un jour', a déclaré Suzi Quatro dans une interview. 'Je n'ai pas du tout pensé au fait que j'étais une fille. Cela ne m'est même pas venu à l'esprit'.

Près de trois quarts de siècle plus tard, Suzi Quatro revient sur la manière dont elle a réussi à réaliser son rêve. 'J'ai été la toute première. Pas seulement l'une des premières. Avant moi, il n'y avait pas de femmes stars du rock qui jouaient de la basse et occupait la place de leader dans un groupe.

C'était totalement inconnu', a déclaré la rockeuse à l'agence de presse allemande DPA. Suzi Quatro, star mondiale, a vendu plus de 50 millions d'albums. Sa production la plus récente 'Face to Face' est sortie en 2023.

La 'chambre de l'ego'

Pour rester 'normale' malgré tout ce succès, elle a une 'chambre d'ego' chez elle, a révélé Suzi Quatro dans une de ses nombreuses interviews: la pièce est remplie de récompenses, de posters et de vêtements de scène. 'Quand je suis d'humeur, j'y vais et j'en profite. Puis je sors et je ferme la porte'.

Susan Kay Quatro est née en 1950 à Détroit dans le Michigan, fille d'immigrés italo-hongrois. Très jeune, elle fonde un groupe 'The Pleasure Seekers'. Plus tard, elle a également travaillé comme actrice et s'est lancée dans une carrière musicale en solo, toujours soutenue par son père.

'Quand j'ai eu 15 ans et que je faisais cela déjà depuis quelques années, mon père m'a dit que peu importe si je me produisais devant 10 personnes ou 10'000, je devais toujours me rappeler que chaque personne avait payé pour venir me voir. Donc, si je ne donnais pas le meilleur de moi-même, je n'avais pas ma place sur scène. J'ai suivi cette leçon tout au long de ma carrière'.

Les plus grands succès en Europe

C'est en dehors des Etats-Unis que Suzi Quatro a connu ses plus grands succès, principalement en Europe. Entre-temps, elle s'est installée en Europe, d'abord en Grande-Bretagne, puis en Allemagne. Depuis 1993, elle est mariée en secondes noces avec le promoteur de concerts allemand Rainer Haas. De son premier mariage avec le guitariste américain Len Tuckey, la musicienne a deux enfants.

Le calendrier de cette année est déjà bien rempli. Il comprend notamment un concert à l'Openair Riverside d'Aarburg, près d'Olten, le 22 août. Elle a une vision claire de la fin de sa carrière: 'Je prendrai ma retraite quand je monterai sur scène et que la salle ne réagira pas.'

/ATS