J-10 avant la Fête fédérale de gymnastique à Aarau

Tout est prêt pour la 76e Fête fédérale de gymnastique, plus grand évènement sportif de masse de Suisse, qui s'ouvre dans 10 jours à Aarau. Les organisateurs attendent près de 70'000 gymnastes et environ 150'000 visiteurs.

'La famille des gymnastes se réunit', a déclaré devant les médias lundi à Aarau le président du comité d'organisation et conseiller d'Etat argovien Alex Hürzeler. 'Nous sommes prêts', a ajouté le directeur de la manifestation Stefan Riner.

L'événement a nécessité trois ans et demi de préparation. Du 13 au 23 juin, 198 responsables et 8500 bénévoles seront à pied d'oeuvre. Des civilistes (6300 jours de service) et des militaires (1400 jours) ont été appelés en renfort.

Effort sur la durabilité

Le comité insiste sur les mesures prises dans les domaines environnemental, social et économique. Les 30'000 m2 de caillebotis qui serviront à recouvrir le sol proviennent par exemple d'Argovie et ont été assemblés dans des ateliers protégés.

Le budget est de 20 millions de francs. Il est financé pour un tiers par des sponsors et des partenaires.

Au total, 17'000 gymnastes passeront la nuit dans des installations de la protection civile, dans des salles de gymnastique et des bâtiments industriels à Aarau et dans ses environs. Quelque 35'000 autres dormiront au camping d'Erlinsbach (AG/SO). Selon les organisateurs, 98% des sportives et sportifs voyageront en train.

Météo scrutée de près

Un accent particulier a été mis sur la sécurité. En plus des mesures habituelles, une coopération 'intensive' est mise en place avec le service météo de la SRF. 'Les prévisions sont bonnes', soulignent les organisateurs.

Lors de la dernière Fête fédérale de gymnastique, qui s'est déroulée il y a six ans à Bienne, une tempête avait fait un mort et près d'une centaine de blessés. Une tente avait été emportée et des arbres déracinés par des rafales de vent atteignant plus de 120 km/h.

Nouvelles disciplines

Du côté des joutes sportives proprement dites, 108 disciplines sont au programme. De nouvelles disciplines ont été ajoutées, telles que l'uni-hockey, la gymnastique aux agrès à deux, la catégorie femmes en concours multiple d'athlétisme ou le volleyball. Un total de 2371 sociétés se sont inscrites, contre 2292 en 2013.

Le premier week-end sera consacré aux compétitions jeunesses et individuelles, au sport de haut niveau et aux tournois. Le second week-end, les compétitions des sociétés Actifs/Actives, Femmes/Hommes et Seniors seront au menu, ainsi que l’athlétisme.

Spectacles

Le grand spectacle de la fête se tiendra les 21 et 22 juin à partir de 20h30. Le traditionnel cortège, auquel prendront part 4000 personnes, aura lieu le 22 juin à 10h30. Son parcours mènera de la vieille ville d'Aarau à la zone sportive de Schachen, le coeur de la fête, au bord de l'Aar.

