Interdiction générale de faire du feu en plein air en Valais

Le canton du Valais décrète pour la deuxième fois cet été une interdiction générale de faire du feu en plein air, en raison d’un très fort danger d’incendie. La décision est valable avec effet immédiat.

Il est demandé à la population de suivre strictement les directives des autorités communales et de tout entreprendre pour préserver les forêts, prairies, mayens et zones d’habitation contre des incendies, indique mardi le département de la sécurité, des institutions et du sport dans un communiqué. Les grillades restent tolérées uniquement dans les espaces privés pour autant qu'elles se fassent à 'au moins plus de 10 mètres d’une surface ou de végétation inflammable'.

Le danger général d’incendie en Valais atteint un niveau très fort, en particulier dans les forêts, prairies, broussailles ou autres friches, écrit le canton pour expliquer sa décision. Depuis vendredi dernier, le Valais et la Suisse sont entrés dans une phase caniculaire, aucune précipitation d’importance ne semble prévue ces prochains jours et les températures, notamment nocturnes, devraient se maintenir à un haut niveau, ajoute-t-il.

D'autres cantons ont pris des mesures similaires: Fribourg, Vaud et Genève ont prononcé une interdiction de faire du feu en forêts, y compris sur les places de pique-nique. Hors des zones forestières, tous les cantons lancent un appel général à la prudence.

La situation ne pourra s’améliorer que dans le cas d’une pluie persistante d’au moins trois jours et de plus de 30 mm/m2. Les pluies de courte durée et les orages n’influencent que très peu la situation de danger actuelle.

/ATS