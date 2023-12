Intempéries: « situation particulière » déclarée en Valais

Au vu des intempéries persistantes de ces derniers jours, le canton du Valais se déclare en 'situation particulière'. La situation sur l'ensemble du territoire est actuellement critique, notamment en ce qui concerne le réseau routier.

Le Conseil d'Etat a aussi décidé 'de déléguer la subordination de l'Organe cantonal de conduite au (OCC) au chef du département de la sécurité, des institutions et du sport, Frédéric Favre, indique-t-il mardi dans un communiqué. Des mesures qui doivent permettre d'agir rapidement au 'vu de l’évolution attendue de la situation qui pourrait se dégrader au fil des heures'. La pluie ne devrait pas cesser avant jeudi.

Les sols sont saturés d’eau et la situation géologique est instable. Plusieurs éboulements et chutes de pierres ont eu lieu, coupant la circulation sur certains tronçons, explique-t-il. C'est le cas notamment sur la route entre Les Valettes et Champex, près d'Orsières, qui s'est affaissée sur 10 à 15 mètres en raison d'un glissement de terrain.

/ATS