Intempéries d'avril: crédit supplémentaire demandé au Grand Conseil

Les abondantes chutes de neige survenues jusqu'en plaine le 17 avril dernier auront un impact sur les finances cantonales. Le Conseil d'Etat va soumettre au Grand Conseil un crédit supplémentaire de 22 millions de francs brut.

Sur ce montant global de 22 millions de francs, 10,2 mios concernent les forêts, 9,1 mio. les cours d'eau latéraux et les berges du Rhône et 2,9 mios, les routes cantonales, précise l'Etat du Valais dans un communiqué, mardi.

Les contributions fédérales atteindront 35% à 40%, selon les domaines. Les communes devront prendre à leur charge 15% des dégâts au niveau des cours d'eau latéraux et le 2% pour les propriétaires de forêts. Le canton assumera la totalité des coûts relatifs aux berges du Rhône en tant que propriétaire.

Des dizaines de communes touchées

Lors de cet épisode de neige, de nombreux arbres ont été déracinés entre Charrat et le Haut-Valais, encombrant le lit des rivières, endommageant les forêts protectrices et entravant les routes cantonales.

Concrètement, il a fallu déblayer des lits de cours d'eau, remettre en état des digues, stabiliser des berges et réhabiliter des ouvrages de protection. Ces interventions ont concerné ou concernent encore 78 communes touchées par les affluents et 31 communes riveraines du Rhône.

Une année d'exploitation forestière

Avec plus de 140'000 mètres cubes de bois endommagé, soit l’équivalent d’une année d’exploitation forestière, les forêts valaisannes ont subi des dommages d’une ampleur exceptionnelle. 'Il s’agit désormais de restaurer leur fonction de protection, notamment en amont des infrastructures sensibles, et de lutter contre la prolifération d’insectes ravageurs affectant les résineux', résume l'Etat du Valais,

Les routes cantonales ont également été sévèrement impactées par la chute d’arbres. Les opérations de sécurisation ont principalement concerné la réparation des talus, des bords de route et des glissières de sécurité.

