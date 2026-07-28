Incendies en France: trois hélicoptères suisses en renfort en Corse

La Suisse a envoyé mardi en Corse trois hélicoptères Super Puma de l'armée pour renforcer les opérations de lutte contre les incendies. Une vingtaine de spécialistes sont aussi déployés.

Trois hélicoptères Super Puma et des membres de l’armée devaient décoller de Locarno (TI) à destination de la Corse. Les premières opérations d’extinction devraient débuter mercredi. La durée de l’engagement a été fixée à sept jours.

L'équipe humanitaire est composée de 22 personnes, dont des pilotes, des mécaniciens et des spécialistes dans l'extinction des feux, a indiqué le chef des opérations Patrick Egli.

'Nous sommes bien préparés, nous avons les capacités techniques nécessaires', a-t-il ajouté. Ses équipes travaillent en collaboration avec le Département des affaires étrangères et avec l'armée.

Fumée et visibilité

Selon Tobias Müller, pilote d'hélicoptère, la fumée et la visibilité seront les principales difficultés pour ces opérations. Avec ce genre de feux, il y a beaucoup de fumée, dépendant du terrain. 'La Corse ressemble à la Suisse, nous savons comment y voler. C'est une très grande plus-value', a-t-il souligné. La coordination avec les autres avions et hélicoptères sera également un défi, selon lui.

Dimanche, la Confédération avait indiqué qu'elle mettrait à disposition de la France deux Super Puma pour les engager dans le Var (sud). La zone d’intervention exacte devait encore être déterminée. Après réévaluation, ce sont finalement trois appareils qui seront envoyés et la France a demandé de changer le but de l'intervention.

Samedi, 34 pompiers romands étaient partis de Genève en direction de Bordeaux.

/ATS