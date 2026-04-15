Incendie du 1er janvier: deuxième audition à caractère politique

L'ancien conseiller communal de Crans-Montana en charge de la sécurité publique (2021-2024) ...
Incendie du 1er janvier: deuxième audition à caractère politique

Incendie du 1er janvier: deuxième audition à caractère politique

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'ancien conseiller communal de Crans-Montana en charge de la sécurité publique (2021-2024) est entendu mercredi dans le cadre de l'incendie du bar 'Le Constellation'. L'homme a choisi de répondre aux questions qui lui sont posées.

Cette audition est la deuxième à caractère politique, deux jours après celle du président de la commune, Nicolas Féraud.

En ayant choisi d'inculper un ancien élu, le Ministère public (MP) veut obtenir des éclaircissements complémentaires pour la période 2021-2024, soit lors de l'unique législature où le politicien a été en fonction. Son audition a débuté vers 08h30, au campus Energypolys à Sion. L'homme a choisi de répondre aux questions du MP et des avocats présents, selon une source proche de l'enquête, contactée par Keystone-ATS.

Dans cette affaire, neuf prévenus doivent répondre des mêmes chefs d'accusation soit: d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

La journée de mercredi est la dernière de la troisième série d'auditions prévues.

/ATS
 

Actualités suivantes

La commune s'aligne sur la position de son président Nicolas Féraud

La commune s'aligne sur la position de son président Nicolas Féraud

Suisse    Actualisé le 15.04.2026 - 09:29

La Suisse est dépendante des médecins étrangers

La Suisse est dépendante des médecins étrangers

Suisse    Actualisé le 15.04.2026 - 09:17

La Plaine de la Lorze (ZG) désignée paysage de l'année 2026

La Plaine de la Lorze (ZG) désignée paysage de l'année 2026

Suisse    Actualisé le 15.04.2026 - 08:02

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 14.04.2026 - 21:54

Articles les plus lus

Pourparlers près de Montreux entre la RDC et les rebelles du M23

Pourparlers près de Montreux entre la RDC et les rebelles du M23

Suisse    Actualisé le 14.04.2026 - 19:03

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 14.04.2026 - 21:54

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 14.04.2026 - 21:59

La Plaine de la Lorze (ZG) désignée paysage de l'année 2026

La Plaine de la Lorze (ZG) désignée paysage de l'année 2026

Suisse    Actualisé le 15.04.2026 - 08:02