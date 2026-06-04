Incendie dans le bâtiment de la gare de Berthoud (BE)

Un incendie s'est déclaré dans les combles du bâtiment de la gare de Berthoud (BE) dans la nuit de jeudi à vendredi. Personne n'a été blessé, a indiqué un porte-parole de la police cantonale bernoise à Keystone-ATS.

L'incendie, relayé en ligne par 20 Minuten et Blick, est sous contrôle, a déclaré le porte-parole de la police cantonale bernoise peu après 4 heures du matin. Les causes et le montant des dégâts matériels font actuellement l'objet d'une enquête.

L'incident n'a aucune incidence sur le trafic ferroviaire. 'Tous les trains circulent normalement', a déclaré une porte-parole des CFF. Les voyageurs ne doivent donc pas s'attendre à des retards ou à des annulations à Berthoud ce vendredi.

/ATS