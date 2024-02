Incendie d'une ferme à Bottens: piste criminelle privilégiée

Les enquêteurs privilégient la piste criminelle après l'incendie d'une ferme à Bottens (VD) dans lequel un jeune homme et quelque 400 bovins ont péri récemment. Deux jeunes de 18 ans ont été interpellés et placés en détention provisoire.

A ce stade, 'les deux suspects bénéficient de la présomption d'innocence', a déclaré jeudi à Keystone-ATS Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois, confirmant une information de 24 Heures. Les deux jeunes Suisses, domiciliés dans le canton de Vaud, ont été interpellés le 12 janvier dernier.

Les investigations sont toujours en cours. On ne connaît pas les causes et les circonstances exactes de l'incendie qui a ravagé le hangar agricole dans la nuit du 20 au 21 décembre, a ajouté le porte-parole. Un jeune aide de ferme français, qui résidait dans le rural, et près de 400 bovins avaient péri dans les flammes.

/ATS