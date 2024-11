Incarcérations en Suisse: plus de 90% d'hommes et 67% d'étrangers

L'an passé, 9297 nouvelles incarcérations ont débuté dans un établissement pénitentiaire en Suisse, un chiffre stable par rapport à 2022 (9121). La proportion d'hommes dépasse encore les 90% tandis que les personnes de nationalité étrangère étaient majoritaires (67%).

Quelque 90,6% des incarcérations en 2023 concernaient des hommes, selon les chiffres publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les femmes représentaient 9,4% des cas, soit une tendance en hausse sur le long terme.

Si la part d'étrangers atteignait plus des deux tiers en 2023, sur dix ans, la tendance est stable. Cette proportion a toutefois quasiment triplé depuis les années 1980. En ce qui concerne les exécutions de mesures en 2023, les Suisses restent majoritaires (64%).

Les peines les plus souvent exécutées en 2023 étaient des peines privatives de liberté (38%) et des peines de substitution pour une amende non payée (42%), détaille l'OFS. L'an dernier, 31 personnes, dont 28 hommes, étaient visés par une peine privative de liberté à vie.

Travail d'intérêt général

En 2023, 2823 exécutions de peine sous la forme de travail d'intérêt général ont débuté, soit moins d'un quart (23%) de l'ensemble des exécutions. La part de femmes (27%) et celle de Suisses (61%) exécutant un travail d'intérêt général était plus élevée qu'en détention. Dans 83% des cas, une amende a été exécutée sous cette forme.

L'exécution de peine sous surveillance électronique représentait seulement 3% de toutes les exécutions débutées en 2023. Ce mode d'exécution de sanction concernait principalement des hommes (82%) et des Suisses (61%).

