Inauguration du nouveau pavillon des oiseaux au zoo de Bâle

Le nouveau pavillon des oiseaux du zoo de Bâle est inauguré samedi. Pour marquer l'ouverture de cette grande volière rénovée, l'entrée au zoo est gratuite.

Le pavillon des oiseaux a été rénové et dispose désormais d'une extension et d'enclos. L'aspect extérieur du pavillon, construit en 1927 par Heinrich Flügel, a été en grande partie conservé, car il est inscrit dans l'inventaire des bâtiments historiques, a indiqué le zoo jeudi à l'occasion d'une visite pour les médias.

Le pavillon des oiseaux a une longue histoire et est un pilier important du zoo, a indiqué Olivier Pagan, directeur du zoo. Construire pour les oiseaux est très spécial et constitue un défi, selon Heido Rodel, vice-directrice et chef du projet.

Espace de vol ouvert pour les oiseaux

L'intérieur du pavillon a été entièrement rénové. Le sol du hall a été abaissé. Le hall est un espace de vol ouvert pour les oiseaux. Toute la surface est végétalisée avec des plantes d'Asie du sud-est. Les balcons aux étages supérieurs ont été aménagés de manière à être accessibles aux visiteurs pour observer en vol des garrulaxes de l'Omei, des garrulaxes de Courtois, des orioles de Montserrat et des grives de Doherty.

Les volières situées sur le côté est du pavillon ont été conservées. Elles abritent les mainates religieux, les étourneaux de Rotschild et les garrulaxes bicolores. Sur le côté nord, les enclos fermés qui abritaient autrefois les grands singes ont été réaménagés et intégrés au bâtiment pour servir de volières. Celles-ci ne sont pas accessibles au public. L'arrière du bâtiment a été transformé en salles d'élevage, elles aussi inaccessibles aux visiteurs.

Décor de gorges

Dans un espace qui jouxte le côté sud du pavillon, le public peut admirer des chardonnerets rouges et des thraupidés d'Amérique centrale et du sud. Ces oiseaux sont rarement élevés dans des zoos. Un décor de gorges recouvertes d'une abondante végétation originaire du Costa Rica a été recréé.

Les travaux de réalisation du nouveau pavillon ont duré trois ans. Ils ont coûté 29,7 millions de francs. Les coûts ont été en grande partie couverts par des dons, des successions et des legs. Les principaux donateurs (21 millions de francs) sont le groupe pharmaceutique Roche et les familles Hoffmann, Oeri et Duschmalé, propriétaires du groupe.

/ATS