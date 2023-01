Inauguration du Centre de santé de Riaz pour le Sud fribourgeois

Le premier Centre de santé de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a été inauguré vendredi à Riaz, dans le district de la Gruyère. Sa mission, qui s'intègre dans la stratégie 2030 de l'HFR, consiste à répondre aux besoins de la population du Sud fribourgeois.

Le Centre de santé représente une plus-value pour les patients de la région, ont fait savoir les participants à un point de presse sur le site, dont le conseiller d'Etat Philippe Demierre, en charge de la santé. 'Des patients qui ont désormais un accès près de chez eux à différentes consultations spécialisées', a-t-on appris.

L'offre comprend des traitements ambulatoires et des prestations paramédicales, grâce à une coopération public-privé, à un réseau de prestataires internes et externes à l’HFR. Elle reflète le contexte sanitaire et l’évolution du système de santé, le vieillissement de la population et les maladies chroniques d’avenir.

1,5 million

Le modèle va progressivement être déployé sur les autres districts du Sud par les Réseaux santé (Glâne et Veveyse) et sur les sites régionaux de l’HFR (Tavel et Meyriez), en collaboration avec les partenaires locaux. Les travaux à Riaz ont nécessité un investissement de 1,5 million de francs.

Ces derniers ont provoqué le déplacement d’une vingtaine de collaborateurs administratifs et médicaux, dont les bureaux ont dû être relocalisés dans les bâtiments du site. Au-delà, plusieurs entités proposent désormais des consultations en un même lieu, ont détaillé l'HFR et le Centre de santé du Sud fribourgeois.

Stratégie 2030

Aux consultations qui demeurent (chirurgie, orthopédie, gynécologie, infectiologie, angiologie) s’ajoutent celles du centre métabolique, du centre multidisciplinaire évaluation et traitement de la douleur (infiltrations rachis), des consultations de pneumologie, de rhumatologie, de neurologie, d’antalgie et d’anesthésie.

Les curieux pourront profiter samedi d'une journée de portes ouvertes, de 09h00 à 16h30. L’occasion de découvrir les différentes prestations et partenaires qui composent un lieu dont 'la mission est de répondre aux besoins de la population du Sud fribourgeois', ont insisté les intervenants.

Pour rappel, la première pierre du Centre de santé a été posée à fin 2021, à l’ouverture de la Maison de garde, en collaboration avec les médecins généralistes gruériens. Des travaux, réalisés l'an passé, ont ensuite été nécessaires afin d’adapter le bâtiment aux éléments-clés d’un centre de santé.

La stratégie 2030 de l’HFR repose sur un centre hospitalier moderne et équipé pour soigner les cas complexes, à Villars-sur-Glâne, et des centres de santé de proximité répartis dans les régions (Riaz, Meyriez-Morat et Tavel). L'idée, qui a ses détracteurs, vise à garantir des soins de qualité au plus proche de la population.

/ATS