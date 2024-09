Il y a 30 ans, l'armée suisse démobilisait ses pigeons voyageurs

Pendant 77 ans, l'armée suisse a employé des pigeons voyageurs pour transporter des messages sur de longues distances. Ces auxiliaires à plumes ont été démobilisés il y a 30 ans.

L'engagement de pigeons voyageurs a été décidé en 1917 par le Conseil fédéral. Un millier de jeunes pigeons ont alors été achetés, indique le procès-verbal de la séance du gouvernement.

Les autorités voulaient alors miser sur la capacité innée de ces volatiles de retrouver leur domicile, même s'ils se retrouvent dans une région inconnue. Avec une vitesse de croisière moyenne de 60 km/h, le pigeon voyageur peut parcourir des distances de 100 kilomètres et plus, avec un taux de réussite élevé.

L'animal peut transporter jusqu'à 6 grammes dans la capsule fixée à sa patte et même 40 grammes sous la poitrine. Pour l'armée suisse, les pigeons transportaient par exemple des documents originaux ou des échantillons de terre, explique la Fédération suisse des pigeons voyageurs sur son site.

Les secrets du talent

Pour retrouver leur chemin, les pigeons, qui pèsent entre 300 et 500 grammes et ont une envergure d'environ 70 centimètres, se baseraient sur le soleil, le magnétisme terrestre, l'ouïe, la vue et l'odorat, selon la même source.

Le service des pigeons voyageurs a initialement été envisagé comme provisoire, souligne pour sa part la Bibliothèque am Guisanplatz (Big) à Berne, la bibliothèque de l'administration fédérale et de l'armée. Il s'est professionnalisé en 1920. Des cours ont alors été organisés pour apprendre aux militaires à manipuler les oiseaux.

Il était ainsi recommandé de n'utiliser les animaux que pendant la journée et par bonnes conditions météorologiques. L'obscurité, le brouillard et les violents orages rendent en effet les vols de retour incertains.

Clap de fin en 1994

Outre les pigeons de l'armée stationnés à la caserne de Sand, près de Schönbühl (BE), des pigeons voyageurs 'de milice' ont également été appelés sous les drapeaux, en coopération avec la Fédération suisse. En contrepartie, les éleveurs recevaient une solde de 20 centimes par oiseau et par jour ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour la nourriture pendant toute l'année.

Les pigeons voyageurs ont finalement fait les frais de la réforme Armée 95. Le Département militaire fédéral (DMF) de l'époque faisait valoir la pression des économies, les coûts d'exploitation croissants de la transmission électronique et la diminution de l'importance militaire des pigeons voyageurs.

Les 7000 pigeons de l'armée ainsi que les quelque 30'000 oiseaux de la milice ont été libérés de leur service le 22 septembre 1994, après 77 ans de bons et loyaux services.

Un comité a tenté de s'opposer à cette décision en lançant une initiative, qui n'a toutefois pas abouti. L'avenir des messagers ailés a malgré tout été assuré: ils sont restés à la station de Sand et ont été repris par une fondation. Ainsi, les 7000 animaux concernés n'ont pas dû être abattus.

/ATS