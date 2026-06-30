Il tue une ado inconnue à Bellach: perpétuité commuée en thérapie

Un jeune Soleurois de 22 ans écope d'une peine de prison à perpétuité pour avoir assassiné une adolescente âgée de 17 ans en 2023 à Bellach (SO). La sanction est commuée en thérapie en milieu fermé en raison des graves troubles psychiques qui sont à l'origine du crime.

Dans son jugement rendu mardi, le Tribunal de district de Soleure-Lebern a suivi le réquisitoire de la procureure. La défense avait demandé que la peine n'excède pas onze ans de prison.

Dans la nuit du 7 au 8 avril 2023, le Suisse repère une cycliste de 17 ans qu'il ne connait pas. Il décide de la tuer. Il la percute d'abord par l'arrière avec sa camionnette de livraison. Elle tombe mais ne se blesse pas. Il descend alors du véhicule pour la tabasser, mais elle arrive à lui échapper en s'enfuyant par un pré. Il la rattrape, l'étrangle et la laisse pour morte.

L'adolescente se relève toutefois. L'assassin remonte alors dans son véhicule, fonce sur elle, la happe et l'écrase à mort. 'Je voulais savoir ce que ça faisait de tuer une femme', a-t-il dit lors de son procès la semaine dernière.

/ATS