Il faudra un « travail de détective » pour élucider le crash

L'enquête sur le crash d'un avion de collection, qui a fait vingt morts samedi dans les Grisons, nécessitera 'un travail de détective', selon le journaliste spécialiste de l'aviation Sepp Moser. La procédure à suivre est clairement définie.

Selon M. Moser, qui est lui-même pilote, l'enquête se déroulera selon la procédure internationale standardisée, prescrite par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Elle fixe des règles précises concernant le déroulement et les méthodes afin que des enseignements puissent être tirés des enquêtes.

Première étape: établir un 'inventaire méticuleux' sur les lieux de l'accident, a expliqué M. Moser lundi à Keystone-ATS. Tous les corps et les débris doivent être numérotés, documentés et photographiés avant d'être évacués. 'Ensuite seulement on peut commencer à réfléchir pourquoi par exemple un morceau de métal est tordu', ajoute le journaliste.

Pas de boîte noire

L'avion qui s'est écrasé, un Junkers Ju-52, n'était pas équipé d'une boîte noire ou d'autres appareils d'enregistrement. Cela devrait compliquer l'enquête, mais pas la rendre impossible. 'Lors d'un vol dans une bijouterie, il n'y a pas de boîte noire', illustre M. Moser. Désormais il s'agit d'un 'travail de détective', semblable à celui d'une enquête policière.

Les enquêteurs peuvent faire des déductions à partir des débris, des dépositions des témoins oculaires, des analyses des corps. Divers documents comme ceux qui consignent l'état de santé du pilote ou les informations sur l'entretien de l'appareil peuvent aussi être utiles.

Un avion 'indestructible'

Selon M. Moser, les avions de type Junkers Ju-52 ne sont en aucun cas des machines pas sûres. Au contraire, ces appareils construits en 1939 sont 'indestructibles'. De plus, des avions aussi vieux sont entretenus plus souvent.

'On peut partir du principe que les avions exploités en Suisse sont sûrs', avance avec conviction M. Moser. En tant qu'organe de surveillance, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) contrôle constamment si les exigences pour une exploitation sûre sont respectées.

Le crash survenu samedi au Piz Segnas, dans les Grisons, qui a fait 20 victimes, est le plus grave accident aérien survenu en Suisse ces dernières années. La dernière catastrophe aérienne d'ampleur sur sol helvétique remontait à 2001. Le crash d'un appareil de la compagnie Crossair dans une forêt près de Bassersdorf (ZH) avait fait 24 morts.

/ATS