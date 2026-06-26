Il « déclare » 117 kg de cannabis à la douane germano-suisse

Le chauffeur d'une fourgonnette a surpris les douaniers allemands au passage de frontière de ...
Il « déclare » 117 kg de cannabis à la douane germano-suisse

Il

Photo: KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Le chauffeur d'une fourgonnette a surpris les douaniers allemands au passage de frontière de Thayngen (SH) / Bietlingen (D). Il a déclaré 117 kg de marijuana destinés à une livraison en Tchéquie. Son honnêteté ne le lui pas évité une interpellation par la police.

Dans les documents présentés par le conducteur, la livraison de 'Dried Hemp Flowers' était clairement mentionnée, indique vendredi les autorités douanières allemandes. À la place de cacher cette marchandise, le principal intéressé a joué la carte de la franchise.

Les douaniers ont saisi, toutefois, la livraison et une procédure pénale a été ouverte par les autorités allemandes contre le chauffeur pour violation de la loi sur les stupéfiants. La drogue provenait des Etats-Unis. Elle était arrivée en Suisse à l'aéroport de Zurich.

/ATS
 

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