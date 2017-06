Il a fait jusqu'à 25 degrés dans la nuit en Suisse

Il n'a pas été facile de s'endormir la nuit passée, qui fut la plus chaude de l'année: le mercure n'est pas descendu sous la barre des 20 degrés aux quatre coins de la Suisse. Des records de températures minimales ont même été dépassés, notamment au nord.

C'est au bord du lac de Constance, à Güttingen (TG), qu'il a fait le plus chaud, avec 25,2 degrés. Sur les hauts de Zurich, on a mesuré 24,2 degrés. La Suisse n'avait pas connu de nuit aussi chaude depuis le début des mesures il y a 135 ans, indique SRF Meteo vendredi dans un communiqué.

A Neuchâtel, il n'a pas fait moins de 24 degrés et à Vevey (VD), le thermomètre affichait plus de 23 degrés. Du côté de Pully (VD), Posieux (FR), du Bouveret (VS), les températures dépassaient 22 degrés.

Record pas battu

Si les régions aux abords des grands lacs ont l'habitude des nuits tropicales, c'est nettement moins le cas sur le Plateau où il n'y a aucun plan d'eau, explique pour sa part Meteonews.

Plusieurs phénomènes doivent coïncider: des températures très élevées la journée, une masse d'air supérieure à 15 degrés à 1500 mètres, des passages nuageux durant la nuit et un peu de vent. Tous ces facteurs étaient réunis dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le record absolu n'a toutefois pas été battu: le 23 juillet 2009, la commune bernoise de Meiringen avait vécu une nuit à 26 degrés.

/ATS