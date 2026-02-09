Ignazio Cassis inaugure la conférence de l'OSCE à Saint-Gall

Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis a ouvert lundi à Saint-Gall la première conférence organisée dans le cadre de la présidence helvétique de l'OSCE cette année. Prévue sur deux jours, la rencontre porte sur 'la lutte contre l'antisémitisme'.

Les mesures préventives et le rôle du sport dans la lutte contre la haine et la discrimination figurent parmi les thèmes principaux de la conférence, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Cette réunion est la première d'une série de cinq conférences internationales organisées en Suisse à l'occasion de la présidence helvétique de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2026.

Plusieurs participants à la conférence s'adresseront aux médias en fin d'après-midi. Outre Ignazio Cassis, Sabine Monauni, vice-cheffe du gouvernement du Liechtenstein, Sepp Schellhorn, secrétaire d'État du ministère fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, et Laura Bucher, conseillère d'État saint-galloise, s'exprimeront.

/ATS