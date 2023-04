Ignazio Cassis inaugure l'ambassade de Suisse auprès du St-Siège

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a officiellement ouvert mercredi au Vatican l'ambassade de Suisse auprès du Saint-Siège. La représentation, qui s'occupera aussi des relations avec Malte et St-Marin, doit 'permettre de poursuivre des buts communs fondamentaux'.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis avait inauguré cette ambassade auprès du Saint-Siège en coupant le ruban en mai 2022 déjà, mais l'ouverture proprement dite est intervenue ce mercredi.

La représentation, qui s'occupera aussi des relations avec Malte et St-Marin, doit 'permettre de poursuivre des buts communs fondamentaux', indique dans un communiqué le Départemement fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Il n'est pas fréquent, a déclaré M. Cassis, selon la version écrite de son discours au Saint-Siège, qu'un ministre suisse des Affaires étrangères ouvre une nouvelle ambassade, sachant que la Suisse compte déjà plus de 170 représentations dans le monde. 'C'est un moment historique', écrit le DFAE. Le réseau diplomatique du Vatican s'étend lui sur plus de 90 pays.

Le chef du DFAE a mis en évidence les liens qui unissent la Suisse et le Vatican: l'italien comme langue officielle, la culture et les valeurs chrétiennes, A cela s'ajoute que depuis plus d'un demi-millénaire, les gardes suisses servent le pape et le Vatican.

103 ans après Motta

Ignazio Cassis effectue depuis mercredi une visite de trois jours en Italie et au Vatican. Elle est l'occasion de rappeler quelques chiffres. Ainsi, 33,7 % des résidents suisses s'identifient à la religion catholique romaine, tandis que 21,8 % appartiennent aux églises protestantes.

Et le ministre des Affaires étrangères de préciser encore: 'En 1597, la nonciature apostolique de Lucerne a été l'une des premières à être établie au-delà des Alpes - et elle a également été la deuxième représentation étrangère à être ouverte en Suisse'. Dès lors, on peut se demander, a-t-il ajouté: 'Pourquoi la Suisse n'avait-elle pas de représentation au Vatican jusqu'à présent?.'

Le Tessinois a aussi rappelé que de 1873 à 1920, les relations diplomatiques avec le Saint-Siège ont été interrompues dans le cadre du 'Kulturkampf', pour ne reprendre ensuite que sous l'impulsion d'un autre conseiller fédéral tessinois, Giuseppe Motta. 'C'est un grand honneur pour moi, 103 ans plus tard, de boucler la boucle de l'histoire en ouvrant l'ambassade', a souligné le chef du DFAE.

Les locaux de la représentation sont situés sur un étage d'un immeuble de bureaux et de logements.

/ATS