Ignazio Cassis annule sa venue à l'Université de Fribourg

Le chef du DFAE Ignazio Cassis a annulé mardi sa venue à l'Université de Fribourg pour un podium avec son homologue slovaque Juraj Blanar. La décision a été prise en raison d'un appel à manifester d'une organisation estudiantine pour la Palestine.

La haute Ecole a confirmé à l'agence Keystone-ATS une information de La Liberté et du portail Nau. Les deux ministres devaient participer à une discussion intitulée 'Perspective croisée entre la Suisse et la Slovaquie: un monde polarisé, enjeux et défis pour l’Etat de droit', organisée à l'initiative de l'association des étudiants de droit (Fachschaft Jus).

L'annulation émane des autorités fédérales, a indiqué Marius Widmer, responsable de la communication pour l'Université de Fribourg. Le jour même, la Coordination Etudiante pour la Palestine de l'Uni Fribourg avait appelé à manifester devant l'Aula Magna. Elle jugeait l'entretien 'déplacé au regard des positionnements problématiques des deux interlocuteurs envers l'Etat de droit'.

