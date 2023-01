Ignazio Cassis à New York pour un débat au Conseil de sécurité

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra jeudi à New York pour participer pour la première fois à un débat au Conseil de sécurité des Nations unies. Ce débat au niveau ministériel portera sur la promotion de l'Etat de droit dans le monde.

Ce thème touche au moins à deux des priorités que le Conseil fédéral a fixées pour la Suisse au Conseil de sécurité, à savoir construire une paix durable et protéger la population civile, a indiqué mercredi le Conseil fédéral.

La Suisse jouit d'une grande expérience en matière de promotion de la paix et de prévention des conflits et s'engage en faveur de la résolution de ces derniers, rappelle-t-il. La protection de la population civile est un impératif humanitaire de la Confédération, qui milite depuis longtemps en faveur de l'Etat de droit et soutient les travaux de la Cour pénale internationale (CPI).

Ignazio Cassis entend également saisir cette occasion pour rappeler l'importance du respect des conventions de Genève. En marge du débat, le Tessinois rencontrera différents représentants de gouvernements.

La Suisse a été élue en juin dernier au sein du Conseil de sécurité, où elle siège depuis le début de l'année pour un mandat de deux ans. Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a été informé des premières activités au sein de cet organe et des principaux dossiers à venir, souligne le gouvernement.

La Confédération a notamment enregistré un premier succès lundi: elle a réussi à faire approuver une résolution sur l'aide humanitaire transfrontalière avec la Syrie, dont elle était le 'porte-plume' avec le Brésil.

/ATS