Homme poignardé à Zurich: un ado arrêté peu après les faits

Un homme a été poignardé mortellement jeudi après-midi dans un quartier d'habitations de Zurich. La police a pu arrêter l'auteur présumé du meurtre, un adolescent érythréen.

La police municipale a été alertée peu avant 14h00 qu'un homme avait été grièvement blessé dans le quartier de Friesenberg, au sud-ouest de la ville, indique-t-elle. Elle a découvert la victime, blessée à coups de couteau.

Les services de secours ont pris en charge et réanimé cet homme avant de le transporter dans un état critique à l'hôpital, où il a succombé à ses graves blessures, peu après. La police a pu arrêter un adolescent, soupçonné du meurtre, à proximité du lieu du crime. Les circonstances et les causes de l'homicide font l'objet d'une enquête pénale, menée par la Justice des mineurs.

