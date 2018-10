Heidi Z'graggen candidate à la succession de Doris Leuthard

Heidi Z'graggen (PDC) est candidate à la succession de Doris Leuthard au Conseil fédéral. La conseillère d'Etat du canton d'Uri s'est déclarée jeudi 'prête à (se) mettre au service de ce magnifique pays et de sa population'.

Citée dans un communiqué du PDC uranais, Heidi Z'graggen dit apporter avec elle quatorze ans d'expérience dans l'exécutif du canton d'Uri et dans plusieurs conférences de gouvernements cantonaux.

'Nous savons tous que les femmes sont sous-représentées dans la plupart des cercles politiques suisses. Elles ne seront nommées et élues que si elles font acte de candidature', souligne la conseillère d'Etat.

Représentation de la Suisse centrale

La Suisse centrale souhaite à nouveau être représentée au Conseil fédéral, écrit-elle encore dans sa lettre de candidature. Le dernier conseiller fédéral de cette région était Kaspar Villiger (PLR/LU) de 1989 à 2003. Uri n'a jamais eu de représentant au gouvernement fédéral.

Heidi Z'graggen a 52 ans. Elle a étudié les sciences politiques à l'Université de Berne. Elle a été élue en 2004 au gouvernement uranais. Elle dirige le département de justice. Elle a présidé l'exécutif cantonal de 2014 à 2016.

Erich Ettlin renonce

Le conseiller aux Etats Erich Ettlin (PDC/OW) a décidé 'après un examen attentif' de ne pas être candidat, a-t-il annoncé jeudi. Agé de 56 ans, il était cité comme candidat possible à la succession de Doris Leuthard.

Le premier à s'être lancé dans la course au Conseil fédéral dans le camp démocrate-chrétien est le conseiller aux Etats et ancien ministre zougois Peter Hegglin. Les conseillères nationales Elisabeth Schneider-Schneiter (PDC/BL) et Viola Amherd (PDC/VS) doivent encore se prononcer sur une éventuelle candidature.

