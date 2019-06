Haut-Valais: un ours observé dans le Binntal

Un automobiliste a filmé dans la nuit de vendredi à samedi un ours dans la région du Binntal, dans le Haut-Valais. C'est la deuxième fois en quinze jours qu'un plantigrade est filmé dans la région.

L'ours a été aperçu et filmé vers 02h00 samedi matin sur la route entre Ausserbinn et Binn. L'automobiliste l'a suivi sur quelques centaines de mètres avant que l'animal ne disparaisse sur une route forestière. L'homme a informé le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF).

Dans un communiqué transmis à Keystone-ATS, le chef du SCPF Peter Scheibler a indiqué que son service a pu confirmer qu'il s'agit bien d'un ours. Il a demandé au garde-chasse compétent de récolter des éléments pour une analyse ADN. Celles-ci devront déterminer s'il s'agit du même individu que celui observé il y a deux semaines dans la région de Riederalp, sur l'autre rive du Rhône.

Le 8 juin, des promeneurs avaient déjà filmé un ours dans la région de Moosfluh, sur la Riederalp. Un an plus tôt, des traces laissées par un ours avaient été observées au Sanetsch (VS).

La population est invitée à communiquer toutes les observations, traces ou autres indices de présence de cet animal. Dans une fiche d'information publiée sur son site, le SCPF avertit les promeneurs: ceux-ci ne doivent en aucun cas s'approcher d'un ours et penser avant tout à leur sécurité plutôt que d'essayer de prendre l'animal en photo.

/ATS