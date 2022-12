La santé mentale des jeunes, surtout chez les femmes, a beaucoup souffert durant les années de pandémie. Entre 2020 et 2021, les hospitalisations des filles et jeunes femmes de 10 à 24 ans a bondi de 26%, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Chez les plus jeunes filles de 10 à 14 ans, la hausse a même atteint 52% entre 2020 et 2021. La poussée a été plus contenue côté masculin. Chez les hommes âgés entre 10 et 24 ans, elle a atteint 6%.

/ATS