Hausse des accidents mortels en montagne en 2018

Les accidents mortels en montagne ont fortement augmenté en 2018, faisant 207 victimes, contre 154 en 2017. La hausse est particulièrement marquée pour la randonnée à skis, qui a coûté la vie à trois fois plus de personnes qu'en 2017.

En tout, 34 personnes sont décédées en pratiquant ce sport en 2018, contre dix l'année d'avant. Elles ont péri principalement dans des avalanches (quinze victimes), précise mercredi le Club Alpin Suisse (CAS) dans un communiqué.

La randonnée pédestre a également fait légèrement plus de victimes l'an passé (57 contre 54 en 2017). Il s'agit de l'activité qui a causé le plus de décès. En tout, 207 personnes ont perdu la vie dans les Alpes suisses et dans le Jura, principalement à cause de chutes (120 victimes) ou de maladies (49 victimes).

Les accidents mortels liés aux sports de montagne au sens strict ont, avec 135 victimes, également connu une hausse de 30%. Ils sont toutefois comparables à la moyenne pluriannuelle, précise le CAS. La grande majorité des victimes (108) était des hommes.

La statistique sur les sports de montagne au sens strict ne comprend pas les accidents survenus dans la pratique du deltaplane, du parapente, du speed-flying, du base jump et du VTT.

Météo favorable

Le nombre de personnes secourues a également augmenté de 20% pour s'établir à 3211. Parmi elles, 1021 étaient indemnes ou seulement légèrement blessées, note le CAS. Les chutes (1548 cas) ont de loin constitué la première cause d'intervention, suivie par les blocages, soit l'incapacité à poursuivre ou interrompre sa course (621 cas). Les interventions pour cause de maladie (404 cas) ferment le podium.

Pour expliquer cette hausse, le CAS mentionne la météo favorable: une abondance de neige en hiver, un été long, sec et chaud ainsi que le bel automne qui a suivi ont attiré de nombreuses personnes vers les cimes.

