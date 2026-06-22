Hausse de la franchise de l'assurance maladie: positions partagées

Le projet du Conseil fédéral d'augmenter la franchise de l'assurance maladie pour réduire les coûts de santé trouve un large soutien au terme de la procédure de consultation mardi. A condition que la hausse reste ponctuelle et que le mécanisme ne soit pas automatique.

Afin de responsabiliser les assurés dans leur consommation de soins, le gouvernement souhaite relever la franchise minimale de 300 à 400 francs et l'ajuster à l'avenir via un mécanisme automatique. Les partis bourgeois et les assureurs y sont favorables, tandis que le PS et les villes s'y opposent. Les cantons et Le Centre se situent entre les deux.

Alors que le PLR, l'UDC et la faîtière des assureurs prio.swiss saluent un projet qui devrait alléger les primes grevant la classe moyenne, le Parti socialiste et l'Union des villes s'inquiètent d'un accroissement des inégalités, du risque de reports de traitements ainsi que d'un transfert des coûts vers les cantons et les communes.

La Conférence des directeurs cantonaux de la santé et Le Centre soutiennent la hausse si elle reste ponctuelle. Ils se montrent critiques à l’égard du mécanisme automatique.

/ATS