Hangar en feu à Lachen: une douzaine de bateaux détruits

Un hangar à bateaux a été la proie des flammes samedi en fin d'après-midi à Lachen (SZ), sur le lac de Zurich. Une douzaine d'embarcations qu'il abritait ont été détruites, dont trois ont coulé. Personne n'a été blessé.

Un barrage anti-pollution a été mis en place dans le bassin portuaire, a indiqué la police cantonale dans un communiqué. La centrale d'inrtervention a été prévenue peu après 17h00 par plusieurs messages faisant état d'un fort dégagement de fumée au port.

Les pompiers ont constaté que plusieurs bateaux étaient en feu et n'ont pas pu empêcher que trois d'entre eux coulent et que d'autres soient complètement détruits ou endommagés. L'incendie a pu être éteint au bout d'une heure et demie. La police en ignore pour l'heure les causes.

