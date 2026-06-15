Guy Parmelin et Volodymyr Zelensky discutent à Genève

Guy Parmelin a accueilli lundi soir Volodymyr Zelensky pour une rencontre bilatérale à l'aéroport ...
Guy Parmelin et Volodymyr Zelensky discutent à Genève

Guy Parmelin et Volodymyr Zelensky discutent à Genève

Photo: Keystone/MARTIAL TREZZINI

Guy Parmelin a accueilli lundi soir Volodymyr Zelensky pour une rencontre bilatérale à l'aéroport de Genève. Au programme, les bons offices de la Suisse dans le conflit entre Kiev et Moscou, la reconstruction de l'Ukraine et l'accord de libre-échange avec ce pays.

'Je suis ravi de vous revoir après Davos' en janvier, a affirmé le président de la Confédération en accueillant peu après 22h00 son homologue ukrainien. Et de lui demander s'il avait fait bon voyage, ce à quoi M. Zelensky a répondu par l'affirmative.

Côté suisse, le chef des questions de sécurité internationale au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Gabriel Lüchinger était présent. 'Gabriel, nous nous connaissons', a dit M. Zelensky.

Côté ukrainien, le président était accompagné du ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha et du principal négociateur Roustem Oumarov.

Après une longue journée d'accueil des dirigeants du G7, M. Parmelin attendait auparavant avec impatience l'avion ukrainien. 'Il a survolé Bursins (VD)', son village, a-t-il dit en pointant un appareil qui pourrait avoir été celui du président ukrainien.

/ATS
 

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