Guterres: « ici en Suisse, les glaciers disparaissent sous nos yeux »

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a insisté à Davos (GR) sur le recul des glaciers en Suisse. Ceux-ci 'disparaissent sous nos yeux', a-t-il déploré mercredi devant le Forum économique mondial (WEF).

'Certains sont partis pour toujours. D'autres ont perdu 10% de leur volume seulement ces deux dernières années', a-t-il rappelé devant les milliers de participants. 'De tels changements rapides devraient tous nous perturber'.

Une modélisation de chercheurs suisses publiée l'année dernière montre que la fonte des glaciers devrait se poursuivre au même rythme jusqu'en 2040. Ensuite, les estimations varient entre une perte de 22% à 50% d'ici 2100 selon les mesures climatiques qui seront prises.

Comme à presque chacun de ses discours désormais, le secrétaire général a sonné l'alarme d'un monde qui va vers une augmentation de 3°C par rapport à la période préindustrielle. Loin de l'objectif de 1,5°C.

Pacte numérique mondial

Et M. Guterres de s'en prendre à nouveau à certains acteurs pétroliers et gaziers qui tentent de freiner les efforts. 'La sortie des énergies non renouvelables est indispensable et inévitable. Aucune manipulation ni tactique de peur ne changera cela', a-t-il ajouté.

De même, le secteur privé doit garantir que l'intelligence artificelle (IA) soit utilisée positivement. Des entreprises augmentent déjà leurs gains sans penser 'aux droits humains', 'à la vie privée' ou aux 'effets sociaux', a-t-il déploré. Et d'appeler ces acteurs à s'associer aux efforts pour le Pacte numérique mondial que le secrétaire général veut lancer.

