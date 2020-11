Guin: deux morts et plusieurs blessés dans une sortie de route

Un automobiliste de 31 ans, qui s'était soustrait lundi vers 03h00 à Guin (FR) à un contrôle de police et avait pris la fuite, a provoqué un grave accident. Lui-même et sa passagère de 30 ans sont décédés. Les quatre autres occupants du véhicule ont été blessés.

'Lors d’un contrôle de circulation qui s'est déroulé à Guin, un automobiliste a refusé de s’arrêter à la demande du policier et a manqué de le renverser. Il a ensuite pris la fuite à vive allure en direction de Laupen. Les deux patrouilles présentes ont dès lors pris cette direction mais ont rapidement perdu de vue le fuyard', a indiqué la police fribourgeoise.

Lors des recherches, une patrouille a découvert le véhicule recherché vers le hameau de Bundtels, alors qu’il avait heurté de plein fouet le mur en béton d’une grange. La voiture endommagée a commencé à brûler au niveau du moteur. Rapidement, les agents ont porté secours aux occupants en les sortant de l’épave et en leur prodiguant les premiers soins à l’aide notamment d’un défibrillateur.

Un hélicoptère de la Rega et six ambulances ont rapidement été dépêchés sur les lieux. Deux personnes sont décédées sur place malgré les tentatives de réanimation et l’intervention rapide des secours. Quatre autres occupants blessés, deux hommes de 19 ans, un de 17 ans et une femme de 28 ans, ont été acheminés vers des hôpitaux. Toutes les personnes sont domiciliées dans le canton de Fribourg.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public et devra établir les circonstances exactes dans lesquelles cet accident est survenu. Le tronçon de route a été fermé à la circulation durant environ quatre heures.

/ATS